Biden annuncia nuove sanzioni contro Cuba | ' Situazione intollerabile'

(Di sabato 31 luglio 2021) Una linea dura che sembra più in continuità con Trump piuttosto che in linea con le aperture dell'amministrazione Obama che voleva arrivare ad una normalizzazione dei rapporti. Il presidente americano ...

Advertising

globalistIT : - periodicodaily : Joe Biden annuncia nuove sanzioni su Cuba #JoeBiden #Cuba #USA @Billa42_ @POTUS - Billa42_ : Joe Biden annuncia nuove sanzioni su Cuba - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: Biden annuncia sanzioni su Cuba: 'Situazione intollerabile' - GASirianni : RT @Agenzia_Italia: Biden annuncia sanzioni su Cuba: 'Situazione intollerabile' -

Ultime Notizie dalla rete : Biden annuncia

AGI - Agenzia Italia

"La situazione è intollerabile", ha detto, dopo l'incontro con il presidente e i leader degli esuli cubani in Usa.'La situazione è intollerabile', ha commentato, che ha promesso ulteriori misure 'se non ci saranno cambiamenti immediati'. L'annuncio è arrivato dopo l'incontro tra il presidente e i leader ...Una linea dura che sembra più in continuità con Trump piuttosto che in linea con le aperture dell'amministrazione Obama che voleva arrivare ad una normalizzazione dei rapporti. Il presidente americano ...In attesa che il presidente Joe Biden annunci il piano di vaccinazione per milioni di dipendenti federali, aziende private e istituzioni pubbliche si sono ...