“Salvini è una persona senza cuore”, così la sorella di Youns El Boussettaou liquida il leader leghista (Di venerdì 30 luglio 2021) L’omicidio di Voghera continua a portarsi dietro un’onda lunga di polemica, scontri e tristi parentesi digitali. Dopo i fatti che hanno portato alla morte del 39enne Youns El Boussettaou, il nuovo confronto vede protagonisti la sorella della vittima e il leader della Lega Matteo Salvini. Il segretario del carroccio ha in queste ore ha postato un’intervista in cui la sorella di El Boussettaou parla di lui definendolo una persona senza cuore. Messaggio a cui Salvini ha detto di non voler dare una risposta, ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 30 luglio 2021) L’omicidio di Voghera continua a portarsi dietro un’onda lunga di polemica, scontri e tristi parentesi digitali. Dopo i fatti che hanno portato alla morte del 39enneEl, il nuovo confronto vede protagonisti ladella vittima e ildella Lega Matteo. Il segretario del carroccio ha in queste ore ha postato un’intervista in cui ladi Elparla di lui definendolo una. Messaggio a cuiha detto di non voler dare una risposta, ...

robertosaviano : Le parole di #Salvini che fanno scudo all’assessore-sceriffo di #Voghera sono vergognose. Legittima difesa, colpo p… - matteosalvinimi : “La Lega è una banda e Salvini è il capo”. Lo dice Saviano. La difesa è sempre legittima, sia dalla violenza che da… - AzzolinaLucia : “Green pass? Non scherziamo” “Vaccino sotto i 40 anni? Mai” “Proroga stato d’emergenza? Non c’è ragione” Salvini d… - fefebaraonda : RT @MPSkino: Gaetano Aronica, 48 anni, Consigliere comunale di Licata, eletto nel 2018 nella lista LEGA noi con SALVINI, ha esploso contro… - Riccardo72R : RT @Riccardo72R: Chi, #Salvini??? Ma non è vero...chi organizzerebbe mai un party affollato in piena #quartaondata... poi per l'ennesimo am… -