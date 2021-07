Calciomercato Juventus, Frabotta al Verona: operazione ai dettagli (Di giovedì 29 luglio 2021) Gianluca Frabotta, il secondo giovane a lasciare la Juventus, andrà al Verona in prestito con diritto di riscatto Leggi su mediagol (Di giovedì 29 luglio 2021) Gianluca, il secondo giovane a lasciare la, andrà alin prestito con diritto di riscatto

Advertising

Gazzetta_it : Juve, sprint per Kaio Jorge: può arrivare subito #calciomercato - DiMarzio : #Calciomercato | L'#Atalanta rimane vigile su #Demiral come possibile sostituto di Romero - DiMarzio : #Calciomercato | È ufficiale: Pjaca dalla #Juventus al #Torino in prestito con diritto di riscatto - paxer89 : RT @DiMarzio: #Calciomercato | Il #Verona in chiusura per #Frabotta: l'esterno arriverebbe in prestito dalla #Juventus - PassioneCalc10 : RT @LeBombeDiVlad: ???? #Juventus, rimandato l’incontro con il #Sassuolo per #Locatelli ?? A darne notizia è @_Morik92_ #LBDV #LeBombeDi… -