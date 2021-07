Borussia Dortmund, Brandt: «Lazio e Milan? Vi svelo cosa farò» (Di mercoledì 28 luglio 2021) Julian Brandt, trequartista del Borussia Dortmund, ha commentato le voci che lo vorrebbero nel Milan e nella Lazio Julian Brandt, trequartista del Borussia Dortmund, ha commentato le voci che lo vorrebbero nel Milan e nella Lazio. Le sue dichiarazioni ai microfoni di RTL. «Non ho mai alimentato queste voci di trasferimento. Erano i giornali in Italia. Naturalmente è bello quando altri club esprimono interesse ma da parte mia, non c’è mai stato alcun segnale per andare via. Non credo che giocherò altrove ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 luglio 2021) Julian, trequartista del, ha commentato le voci che lo vorrebbero nele nellaJulian, trequartista del, ha commentato le voci che lo vorrebbero nele nella. Le sue dichiarazioni ai microfoni di RTL. «Non ho mai alimentato queste voci di trasferimento. Erano i giornali in Italia. Naturalmente è bello quando altri club esprimono interesse ma da parte mia, non c’è mai stato alcun segnale per andare via. Non credo che giocherò altrove ...

