Juventus, si pensa al colpo Kaio Jorge per potenziare l'attacco (Di martedì 27 luglio 2021) La Juventus vuole provare a fare le cose in grande. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i bianconeri pensano a Kaio Jorge. L'articolo proviene da Webmagazine24.

