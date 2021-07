Clio MakeUp rompe il silenzio sulla sua dieta: “Ero arrivata a 90 chili, ne ho persi 20. Body positive non vuol dire essere grassi” (Di martedì 27 luglio 2021) “Mi sento meglio, non perché sono più magra ma perché ho uno stile di vita diverso. Prima quando avevo qualche problema mi buttavo sul cibo, era il mio conforto. Body positive non vuol dire essere grassi, vuol dire accettarsi”. A dirlo è Clio Zammatteo, meglio conosciuta come Clio MakeUp, che – vedendo le numerose richieste dei suoi followers – ha deciso di raccontare a cuore aperto in un video il percorso di dieta che ha seguito nei mesi scorsi per rimettersi in forma dopo aver toccato la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 luglio 2021) “Mi sento meglio, non perché sono più magra ma perché ho uno stile di vita diverso. Prima quando avevo qualche problema mi buttavo sul cibo, era il mio conforto.nonaccettarsi”. A dirlo èZammatteo, meglio conosciuta come, che – vedendo le numerose richieste dei suoi followers – ha deciso di raccontare a cuore aperto in un video il percorso diche ha seguito nei mesi scorsi per rimettersi in forma dopo aver toccato la ...

