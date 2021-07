Covid-19 e vaccini | Figliuolo | “Raggiungere tutto il personale scolastico e gli adolescenti”

(Di domenica 25 luglio 2021) Il generale, incaricato come commissario all’emergenza-19, è intervenuto ancora una volta sull’andamento della campagna vaccinale nel nostro Paese. Durante il discorso tenuto per il premio Penna al merito svoltosi a Susa, ha annunciato i nuovi dati sui, affermando che si tratta di numeri incoraggianti. Da attenzionare però ile il pubblico degliper puntare ad un ritorno a scuola a settembre in maggiore sicurezza. Intanto i numeri dei contagi in Italia salgono: ci sono diversi focolai, ultimi oggi arrivano le notizie dalle ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covid vaccini

contro il- 19 sono sperimentali? Isono frutto di sperimentazioni concluse. Tutti quelli in Europa sono stati approvati dall'Ema (ovvero Astrazeneca, Pfizer, Moderna e Johnson&...Arresti a Londra per proteste anti - lockdown Continuano le proteste a Londra contro ie l' ... Il governo di Boris Johnson ha da poco rimosso le ultime restrizioni anti -, ma secondo i ...Cesare Damiano, esponente del Pd, ha rivelato di essere guarito dalla polmonite bilaterale per mezzo di una cura somministratagli allo Spallanzani ...È accaduto lungo il raccordo autostradale A35 in direzione Basilea-Mulhouse all'uscita di Sierentz in Francia.