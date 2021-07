Vaccini, Meloni: “Non sono no vax, lo farò. Mia madre l’ho portata correndo cinque mesi fa” (Di venerdì 23 luglio 2021) “Sì mi vaccino, non sono no vax“, così Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, durante la presentazione del suo libro al Caffè de La Versiliana, a Marina di Pietrasanta. “Non ho problemi a vaccinarmi, non sono contraria alla vaccinazione”, ha aggiunto, specificando però che non farà mai vaccinare la figlia “neanche in catene“. “Mia madre l’ho portata correndo cinque mesi fa perché è obesa e immunodepressa”, ha continuato. Sul green pass, però, si dice contraria: “Non ci rendiamo conto di quanto stiamo picconando il nostro stato di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 luglio 2021) “Sì mi vaccino, nonno vax“, così Giorgia, leader di Fratelli d’Italia, durante la presentazione del suo libro al Caffè de La Versiliana, a Marina di Pietrasanta. “Non ho problemi a vaccinarmi, noncontraria alla vaccinazione”, ha aggiunto, specificando però che non farà mai vaccinare la figlia “neanche in catene“. “Miafa perché è obesa e immunodepressa”, ha continuato. Sul green pass, però, si dice contraria: “Non ci rendiamo conto di quanto stiamo picconando il nostro stato di ...

Advertising

ilfoglio_it : Draghi schiaffeggia Salvini e Meloni demolendo i loro occhiolini ai No vax. Così l’agenda nazionalista sui vaccini… - sandrogozi : Comprereste un’auto usata da due (che si atteggiano a) non vaccinati come Salvini e Meloni? La risposta è no… - christianrocca : La destra scriteriata Comprereste un’auto usata da due (che si atteggiano a) non vaccinati come Salvini e Meloni… - emilioacciaro : RT @meb: Giorgia #Meloni è semplicemente imbarazzante. Tre anni fa voleva i vaccini obbligatori, tre mesi fa il #GreenPass, adesso fa la No… - fattoquotidiano : Vaccini, Meloni: “Non sono no vax, lo farò. Mia madre l’ho portata correndo cinque mesi fa” -