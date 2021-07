Sì | dal punto di vista geologico la Pianura Padana è parte dell’Africa

(Di venerdì 23 luglio 2021) Il 21 luglio 2021 la redazione di Facta ha ricevuto via social la richiesta di verificare un articolo, pubblicato da Fanpage.it il 19 luglio 2021 e intitolato «Laè africana: lo dice la Scienza». Secondo l’articolo, lasarebbe geologicamentee non dell’Europa. Si tratta di una notizia vera, anche se insemplificata. La notizia a noi segnalata riprende un articolo pubblicato il 16 luglio 2021 dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) e scritto dalla ricercatrice Gaia Siravo. Come spiegato ...

Advertising

RaiNews : A. #Crisanti, microbiologo, a @RaiStudio24: le nuove regole sui colori delle #regioni sono improvvisate, così si ri… - osservatore82 : RT @RaiNews: A. #Crisanti, microbiologo, a @RaiStudio24: le nuove regole sui colori delle #regioni sono improvvisate, così si rischia un di… - lele_cavalera : RT @lele_cavalera: #TORINO SCATENATO Sono migliaia, incazzati al punto giusto. Protestano contro Draghi, che ha annunciato l'introduzione c… - Gianko_o : @Yi_Benevolence Forse vi sfugge che non solo perderanno voti ma rimarranno fregati dal voto postale/elettronico che… - CarloMaccio : @stanzaselvaggia Il problema è di equità. Non ha senso limitare palestre, bar e ristoranti escludendo dal novero… -

Ultime Notizie dalla rete : dal punto

Trend-online.com

approfondimento Sara Fattoretto mette tutta la fiducia nella vita in Limpida: il video L'album è stato condizionatolockdown? Sara Fattoretto : Non l'ho toccatodi vista artistico e ...Ora che il Green Pass è stato reso obbligatorio in Italia (a partire6 agosto ), chi potendo e avendone diritto non si è ancora sottoposto alla vaccinazione , ha un motivo in più per farlo. Ciò nonostante, bisogna tener conto del fatto che l'emissione non è ...Dal Data Scientist al manager della transizione digitale: i consigli di Feltrinelli Education sulle professioni che saranno sempre più importanti nella nostra società ...ROMA (ITALPRESS) – “La cosa più inquietante della conferenza stampa di Draghi, sono le parole di terrore che ha scelto nel rivolgersi agli italiani. I numeri sembrano non contare più: nonostante i dat ...