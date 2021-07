Csm, l’escamotage di Cartabia e Mattarella per ritardare il voto del plenum sulla riforma penale dopo la bocciatura della commissione (Di venerdì 23 luglio 2021) Al Consiglio superiore della magistratura slitta la votazione del parere alla riforma della processo penale di Marta Cartabia. Solo ieri la sesta commissione di Palazzo dei Marescialli aveva approvato a larga maggioranza, 4 voti a favore e 2 astensioni, una relazione che equivaleva a una totale bocciatura del meccanismo dell’improcedibilità studiato dalla guardasigilli. “Riteniamo negativo l’impatto della norma perchè comporta l’impossibilità di chiudere un gran numero di processi”, ha spiegato Fulvio Gigliotti, presidente della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 luglio 2021) Al Consiglio superioremagistratura slitta la votazione del parere allaprocessodi Marta. Solo ieri la sestadi Palazzo dei Marescialli aveva approvato a larga maggioranza, 4 voti a favore e 2 astensioni, una relazione che equivaleva a una totaledel meccanismo dell’improcedibilità studiato dalla guardasigilli. “Riteniamo negativo l’impattonorma perchè comporta l’impossibilità di chiudere un gran numero di processi”, ha spiegato Fulvio Gigliotti, presidente...

Advertising

arcocielo : RT @fattoquotidiano: Csm, l’escamotage di Cartabia e Mattarella per ritardare il voto del plenum sulla riforma penale dopo la bocciatura de… - zazoomblog : Csm l’escamotage di Cartabia e Mattarella per ritardare il voto del plenum sulla riforma penale dopo la bocciatura… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Csm, l’escamotage di Cartabia e Mattarella per ritardare il voto del plenum sulla riforma penale dopo la bocciatura de… - Serenel73 : RT @fattoquotidiano: Csm, l’escamotage di Cartabia e Mattarella per ritardare il voto del plenum sulla riforma penale dopo la bocciatura de… - fattoquotidiano : Csm, l’escamotage di Cartabia e Mattarella per ritardare il voto del plenum sulla riforma penale dopo la bocciatura… -

Ultime Notizie dalla rete : Csm l’escamotage Csm, l’escamotage di Cartabia e Mattarella per ritardare il voto del plenum sulla riforma penale dopo… Il Fatto Quotidiano