Boxe, Clemente Russo lascia: “Avrei voluto chiudere con l’Olimpiade” (Di venerdì 23 luglio 2021) Clemente Russo lascia in ring. “Da qualche ora è stata celebrata la cerimonia delle Olimpiadi di Tokyo a cui io non ho potuto prendere parte perché nel corso delle qualificazioni avevo il Covid. Volevo salire sul ring per l’ultima volta insieme a voi ma non per dirvi addio, ma arrivederci“, ha detto in un emozionante video sui social. E ancora: “Da domani non mi vedrete più al centro del quadrato, tra le quattro corde, saltellando, tirando pugni, ma mi vedrete sicuramente al di fuori delle corde, all’angolo vicino a tanti giovani dandogli consigli incitandoli trasmettendogli le mie esperienze e anche qualche segreto e cercando di vincere ... Leggi su sportface (Di venerdì 23 luglio 2021)in ring. “Da qualche ora è stata celebrata la cerimonia delle Olimpiadi di Tokyo a cui io non ho potuto prendere parte perché nel corso delle qualificazioni avevo il Covid. Volevo salire sul ring per l’ultima volta insieme a voi ma non per dirvi addio, ma arrivederci“, ha detto in un emozionante video sui social. E ancora: “Da domani non mi vedrete più al centro del quadrato, tra le quattro corde, saltellando, tirando pugni, ma mi vedrete sicuramente al di fuori delle corde, all’angolo vicino a tanti giovani dandogli consigli incitandoli trasmettendogli le mie esperienze e anche qualche segreto e cercando di vincere ...

