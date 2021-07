Afghanistan addio. E l’Italia non ha scuse (Di giovedì 22 luglio 2021) Sono arrivato all’ambasciata a Kabul ai primi di settembre del 1987. Il blocco occidentale non riconosceva il governo fantoccio messo su dall’invasore sovietico a partire dal 1979, e a me erano state assegnate funzioni di Incaricato d’Affari a.i.. Da parte occidentale si seguiva con grande interesse il tentativo di Gorbaciov di trasformare l’Urss, sia in politica interna che in politica estera. Per quanto riguardava quest’ultima, gli si chiedeva il ritiro dell’Armata rossa dall’Afghanistan come prova fattuale della reale capacità di … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 22 luglio 2021) Sono arrivato all’ambasciata a Kabul ai primi di settembre del 1987. Il blocco occidentale non riconosceva il governo fantoccio messo su dall’invasore sovietico a partire dal 1979, e a me erano state assegnate funzioni di Incaricato d’Affari a.i.. Da parte occidentale si seguiva con grande interesse il tentativo di Gorbaciov di trasformare l’Urss, sia in politica interna che in politica estera. Per quanto riguardava quest’ultima, gli si chiedeva il ritiro dell’Armata rossa dall’come prova fattuale della reale capacità di … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Come i sovietici, anche gli americani lasciano l’Afghanistan a mani vuote La storia delle invasioni dell’Afghanistan da parte di due superpotenze è piena di similitudini. Nel 1988, mentre si preparava a lasciare l’Afghanistan, l’Unione Sovietica incrementò gli aiuti economi ...

