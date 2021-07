"Allerta arancione, rischio idrogeologico". Meteo, domenica da incubo: tornado e allagamenti, le zone più a rischio (Di domenica 18 luglio 2021) Allerta Meteo in Italia, oggi domenica 18 luglio, con il ciclone che ha devastato la Germania che punta dritto dritto verso il nostro Paese. Ci si aspetta una fortissima perturbazione ed Allerta massima, possibili danni in tutta Italia. Secondo gli esperti di 3bMeteo, infatti, arriveranno nubifragi e grandinate anche di forte intensità su alcune aree della Penisola, in particolare nel Mezzogiorno. Disagi per il maltempo già oggi ad Ancona e in particolare sul litorale: a Falconara Marittima una tromba d'aria ha provocato seri danni a due stabilimenti. "Una tromba d'aria si è abbattuta verso le 13.30 ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 luglio 2021)in Italia, oggi18 luglio, con il ciclone che ha devastato la Germania che punta dritto dritto verso il nostro Paese. Ci si aspetta una fortissima perturbazione edmassima, possibili danni in tutta Italia. Secondo gli esperti di 3b, infatti, arriveranno nubifragi e grandinate anche di forte intensità su alcune aree della Penisola, in particolare nel Mezzogiorno. Disagi per il maltempo già oggi ad Ancona e in particolare sul litorale: a Falconara Marittima una tromba d'aria ha provocato seri danni a due stabilimenti. "Una tromba d'aria si è abbattuta verso le 13.30 ...

Advertising

RaiNews : Il vortice ciclonico colpirà l'Emilia Romagna per poi spostarsi su Marche, Abruzzo, Molise e infine su Toscana, Umb… - BinaryOptionEU : RT 'Il #maltempo si sposta verso il sud Italia: allerta arancione in #Sicilia. - iconaclima : #AllertaMeteo al Centro-Sud nella giornata odierna: bollino arancione su alcuni settori della #Sicilia. #meteo… - News24Italy : #Maltempo verso il sud Italia, allerta arancione in Sicilia - ultimenews24 : Persiste su gran parte delle regioni centrali dell'Italia l’annunciata fase di maltempo che si estenderà nelle pros… -

Ultime Notizie dalla rete : Allerta arancione Maltempo: violento nubifragio a Palermo, strade allagate Ieri la Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione su tutta la Sicilia settentrionale per rischio idrogeologico e temporali. Gli interventi dei pompieri nel capoluogo, come succede sempre in ...

Sicilia, è allerta meteo per oggi: temporali, vento e grandine Il dipartimento della Protezione civile della Presidenza della Regione Siciliana ha emanato allerta meteo arancione per rischio idrogeologico nei settori A - B - C - D - I, ovvero Messina, Palermo, ...

Maltempo verso il sud Italia, allerta arancione in Sicilia Adnkronos Maltempo, violento nubifragio a Palermo: strade allagate Un violento nubifragio si è abbattuto durante la notte su Palermo: i vigili del fuoco in tre ore, a partire dalle 4, hanno eseguito 27 interventi per soccorrere automobilisti rimasti intrappolati in s ...

Maltempo, la Puglia sotto la pioggia. Protezione civile prolunga allerta arancione Il Centro funzionale regionale ha emanato un messaggio di allerta dala mezzanotte di ieri 16 luglio fino almeno alla mezzanotte di oggi. Intanto la Protezione civile della Puglia ha prolungato l’aller ...

Ieri la Protezione Civile ha diramato un'su tutta la Sicilia settentrionale per rischio idrogeologico e temporali. Gli interventi dei pompieri nel capoluogo, come succede sempre in ...Il dipartimento della Protezione civile della Presidenza della Regione Siciliana ha emanatometeoper rischio idrogeologico nei settori A - B - C - D - I, ovvero Messina, Palermo, ...Un violento nubifragio si è abbattuto durante la notte su Palermo: i vigili del fuoco in tre ore, a partire dalle 4, hanno eseguito 27 interventi per soccorrere automobilisti rimasti intrappolati in s ...Il Centro funzionale regionale ha emanato un messaggio di allerta dala mezzanotte di ieri 16 luglio fino almeno alla mezzanotte di oggi. Intanto la Protezione civile della Puglia ha prolungato l’aller ...