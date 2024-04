Donne - giovan - lavoratori del Sud | quali sono le assunzioni con il Superbonus sul lavoro

(Di lunedì 29 aprile 2024) Scompare un, quello edilizio, e ne riappare un altro, quello sul. Oggi, lunedì 29 aprile, il governo Meloni presenterà alle parti sociali il decreto legge con le misure di stimolo per l’occupazione che domani approderanno in Consiglio dei ministri. Un pacchetto che include un triplo bonus: per le, per ii e per le regioni Mezzogiorno. Il provvedimento, scrive il Corriere della Sera, prevede la possibilità per le aziende di detrarre una quota del costo delpari al 120%, una percentuale che in alcuni casi può arrivare anche fino al 130%. Lo sgravio si rivolge a una platea di 380mila imprese e aiautonomi. Il meccanismo previsto dai nuovi incentivi scatterà per tutte lea tempo indeterminato firmate dal primo ...

