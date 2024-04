MotoGp - Bastianini o Martin nel futuro di Ducati? Dall’Igna | Mi tremano le gambe

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 29 aprile 2024) Bologna, 29 aprile 2024 – Dopo due anni perci sarà di nuovo da dover scegliere tra Eneae Jorge. Nel 2022 Borgo Panigale scelse il pilota italiano, che con Gresini aveva addirittura lottato per il titolo mondiale fino a poche gare dalla fine, facendosi preferire all’incostanza di Jorge. Oggi, invece, con lo spagnolo vice campione del mondo e attuale leader della classifica, la situazione appare invertita. Di nuovo, per Borgo Panigale si renderà necessaria una riorganizzazione del parco piloti.ha mandato un messaggio chiaro adurante il weekend di Jerez, terminato con una caduta: “O mi danno il team ufficiale oppure vado via”, un ultimatum che non scompone i vertici dima sicuramente impone una riflessione. Per il ...