Traffico Roma del 29-04-2024 ore 10 | 30

(Di lunedì 29 aprile 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità in entrata su carta sulla Salaria e sulla Flaminia viabilità rallentata sulla tangenziale estintenso in via Andrea Doria per un incidente riduzione di carreggiata e rallentamenti in via VII in prossimità di largo Domenico jacobini è largo Cardinal Clemente Micara rallentamenti sulla via Tiburtina e sulla PrenestinaSud code sulla Colombo e sulla Pontina per il concerto del primo maggio al Circo Massimo da oggi alle 14 in via dei Cerchi divieto di transito tra piazza di Porta Capena e via di San Teodoro In collaborazione con Luce Verde infomobilità