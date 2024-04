Incidente in tangenziale a messina tra Tremestieri e San Filippo verso Palermo, schianto tra furgone e tir - Nello schianto tra un tir e un furgone, il conducente di quest'ultimo è rimasto incastrato tra le lamiere: traffico bloccato e code sulla tangenziale di messina ...

