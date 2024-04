Inter Torino | Juric ha troppi giocatori insufficienti Ma il suo Toro ha un difetto tropp grosso per essere accettabile

Oggi è il giorno del G7: al via a Veneria, tra le proteste, il summit su clima, energia e ambiente - Inizia oggi il “G7 Ambiente, Energia e Clima” di torino, nella suggestiva cornice della Reggia di Venaria. Al tavolo ci sono anche la Commissione europea, diverse organizzazioni internazionali, le pre ...

Continua a leggere>>

G7, meno Co2 e aiuti green: ecco di cosa discutono i grandi della Terra - Meno emissioni di CO2, più soldi ai Paesi in via di sviluppo. Sono questi, in estrema sintesi, i due poli tra cui oscillerà il G7 dedicato al clima, all’energia e all’ambiente che ha preso il via ieri ...

Continua a leggere>>

Le pagelle Mkhitaryan uomo-chiave, Thuram imprendibile - Vlasic 5.5 Fa la seconda punta e il mediano, imposta e ringhia; poi sfiora anche il tocco decisivo, a due passi da Sommer, quando la partita è ancora aperta. Insomma, ci prova tanto che, per corsa e ...

Continua a leggere>>