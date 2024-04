Parma in Serie A | quando può essere promosso matematicamente

La sfida fra ducali e lombardi sancisce i primi verdetti , con la squadra di Malgrati che torna in Serie C, mentre Pecchia nella prossima giornata può festeggiare la promozione. Il Venezia riapre il discorso per il secondo posto rimontando la Cremonese, complice anche il pari fra Samp e Como. Crisi ... Continua a leggere>>

Il Parma completa il "cappotto" in casa del Bbc vincendo in scioltezza anche la terza partita allo Jannella (10-3 il finale). Nel primo inning le battute in campo opposto di Alberto Mineo (doppio con avanzamento in terza) e Wander Encarnacion (singolo) valgono il provvisorio 2-0 modificato nel

Bari in ritiro ad Altamura in vista del parma: la decisione dopo il ko di Cosenza - A pochi giorni dal turno infrasettimanale, la mossa del club di Luigi De Laurentiis per allontanare l'incubo retrocessione

parmaTALK: test Lecco superato, la A arriva a Bari | Ospite Bonazzoli - Il parma vince 4-0 una partita senza storia e manda il Lecco in serie C. I crociati si riportano a +6 dal Venezia e dal Como (ora in campo contro... Al "Tardini" è parma champagne: 4-0, game over

serie B Femminile – La Freedom FC cede a San Marino ma resta a +3 sulla salvezza. In vetta la Lazio è un rullo compressore - serie B Femminile - La Freedom FC cede sul campo del San Marino ma resta a +3 sulla salvezza. In vetta la Lazio è un rullo compressore

