Terremoto oggi ai Campi Flegrei - profondità 2 9 km in zona Pozzuoli alle 10 34

(Di lunedì 29 aprile 2024) Ancora eventi sismici nell'area flegrea. Una scossa in mattinata in

Ancora un Terremoto nell'area dei Campi Flegrei . Il sisma, di magnitudo 2.4, si è verificato la scorsa notte, alle 3.47 del mattino – come riportato dal sito dell'Osservatorio Vesuviano – a una profondità di 2.6 chilometri. L'evento è stato avvertito anche nei quartieri di Agnano, Bagnoli, a ...

Scossa di terremoto di magnitudo 3.1 a Belsito (Cosenza) - Un terremoto di magnitudo 3.1 ha colpito la Calabria, precisamente a 1 km a ovest di Belsito (Cosenza), alle 19:05 del 28 aprile 2024, ora locale. L'evento ...

terremoto in provincia di Cosenza, in Calabria, a Belsito. Magnitudo 3.1. Ecco qui i dettagli - Il 28 Aprile 2024 ore 19:05 è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 e profondità 61 km a Belsito (CS). Leggi qui per approfondire. Secondo la scala Richter, un evento sismico di ma ...

terremoto Napoli oggi, non c'è pace. Stavolta tocca al Vesuvio - Evento di magnitudo 3.1 dopo la forte scossa ai Campi Flegrei (dove continua lo sciame sismico). Epicentro nel cratere del vulcano ...

