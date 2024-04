Salvini - no all' esercito comune europeo Chi paga o comanda?

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 aprile 2024) "Chi sceglie la Lega fa una scelta chiara di pace. Io la penso in maniera esattamente opposta rispetto a Macron. Non voglio neanche mezzo soldato italiano a combatter fuori dai nostri confini, l'Europa è nata per la pace. E Macron dice bestialità quando ipotizza eserciti europei in Ucraina". Lo ha detto il vicepremier e segretario della Lega, Matteo, a Giù la maschera su Rai Radio1. "Io - ha continuato - non voglio neanche mezzo soldato italiano a combattere fuori dai nostri confini". E a questo proposito ha scandito: "l'Europa faccia meglio alcune cose, come la difesa dei confini, ma no all'improbabileche non si sa da chi sarebbeto oto. Che poi se are fosse Macron avremmo guerre in mezzo mondo". "Spero che il 2024 sia l'anno della fine del ...