Bebe Vio risponde al generale Vannacci sui disabili in classe | Un passo indietro culturale

(Di lunedì 29 aprile 2024) AVio non è piaciuta l’idea delRobertodelle classi separate tra alunnie non. «A me sembra paradossale che si possa anche solo pensare una cosa del genere. Abbiamo iniziato l’inclusione a scuola, ora qualcuno propone di dividerci ancora e fare passianche culturalmente», dice oggi al Corriere della Sera. L’atleta spiega che «siamo stati il primo Paese al mondo a eliminare le classi separate fra chi ha una condizione dità e chi non la ha, perché tornare? Mi sembra una cosa senza senso». Mentre gli insegnanti di sostegno sono utili anche a chi non hatà: «Penso ai tanti minori stranieri. Anche nelle mie classi ce n’erano. O a quel mio compagno che non capiva l’italiano, perché a casa ...

