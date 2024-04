La Sintesi | gradito ritorno

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di lunedì 29 aprile 2024) La, band pop rock alternativa attiva fra gli anni ’90 e l’inizio del 2000, pubblica due inediti: STRAVINSKIJ / FINALE. Si tratta della doppia uscita con cui Lele Battista, Giorgio Mastrocola, Giuseppe Sabella e Michele Sabella tornano a fare musica a distanza di 22 anni dall’album Un Curioso Caso, che insieme al debutto L’Eroe Romantico li ha confermati – con Bluvertigo e Soerba – tra i progetti più importanti e di successo per un’intera generazione innamorata del pop elettronico degli anni ‘90 e ‘00. Lae il doppio singolo Il doppio singolo è disponibile in un’esclusiva edizione in vinile 45 giri / 12 pollici trasparente crystal / 180 grammi con tiratura limitata e numerata, solo 500 copie – tutte autografate dalla band. La band racconta: «La storia de Laricomincia in una notte della scorsa estate, ...