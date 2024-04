Massimo risultato col minimo sforzo | l’Atalanta si prende tre punti e accorcia sulla Roma

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 29 aprile 2024)supera piuttosto agevolmente l’Empoli e si porta a due sole lunghezze dalla, quinta in classifica. Dopo il mercoledi che ha regalato la finale di Coppa Italia, c’era il rischio di un po’ di deconcentrazione per questa gara di campionato contro i pericolanti toscani. È stata una gara molto frammentata, con tanti interventi del pessimo arbitro Fabbri e con gli empolesi intenti solo alla perdita di tempo ed ad interrompere le azioni nerazzurre. Un turnover abbastanza ampio ha fatto sì che fosse schierato ancora l’asse Lookman-El Bilal, con quest’ultimo autore di una buona prova che conferma il suo pieno recupero fisico. Ed è proprio grazie ad un suo anticipo in area che si origina il rigore concesso ai nostri che Super Mario Pasalic realizza. Sbloccato ile con l’Empoli costretto al recupero, le maglie difensive ...