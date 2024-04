Usa - decine di tornado in Oklahom - cinque morti e 30mila persone senza lu -e, allerta meteo in altri tre stati - VIDEO

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 29 aprile 2024)a in ginocchio per via delle centinaia diche hanno colpito lo stato americano. I vari uragani hanno provocato fino ad oggi almeno, come hanno detto le autorità e i media locali. Dopo che venerdì sonosegnalati 78, principalmente in Nebraska e Iowa, un siste