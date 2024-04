Rate da 18mila euro al mese - arrestato usuraio nel Salernitano

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Tassi usurai altissimi e minacce: la Polizia haun pregiudicato, originario della provincia di Napoli e residente a Scafati (Salerno), gravemente indiziato di tentata estorsione aggravata e di usura aggravata. L'uomo aveva concesso ad un imprenditore caduto in difficoltà economiche, prestiti a tassi usurari per un importo complessivo di 250mila, imponendo la restituzione del mutuo conmensili diper la durata di 84 mesi, pretendendo quindi in corrispettivo una somma complessiva pari a 1.512.000. L'imprenditore, che si era rivolto all'usurario per pagare un altro debito, non riuscendo a sostenere il gravoso piano di ammortamento, era divenuto non regolare nei pagamenti e, a fronte di ciò, si era vista imposta la dazione di ...