Mo | Houthi - ' Usa preparano vasta campagna aerea e attacco terra in Yemen'

(Di lunedì 29 aprile 2024) Sana'a, 29 apr. (Adnkronos) - I ribellidellostanno monitorando "i preparativi degli Stati Uniti per unacontro lo, che includerà anche unvia". Lo ha riferito il quotidiano libanese Al Akhbar, affiliato a Hezbollah, citando fonti all'interno della milizia allineata con l'Iran. Secondo il rapporto, l'disarà condotto in parte da "fazioni fedeli agli Emirati Arabi Uniti, su più fronti". È stato anche affermato che "recentemente Israele ha condotto un'esercitazione militare che ha coinvolto l'Arabia Saudita e altri paesi arabi presso la basedi Al Dhafra negli Emirati".

Media, 'houthi temono offensiva militare orchestrata dagli Usa' - Al Alkhbar, scrive Ynet, afferma inoltre che di recente Israele avrebbe condotto manovre militari presso la base aerea di Al Dhafra, negli Emirati, "coinvolgendo l'Arabia Saudita e altri Paesi arabi".

Medioriente, Haaretz: "Hamas diffonde video di 2 ostaggi a Gaza" - "Lo Stato di Israele deve scegliere: o gli ostaggi o la guerra. Entrare a Rafah porterà più ostaggi morti in prigionia e la loro uccisione in guerra". Lo hanno denunciato le famiglie dei rapiti dopo l ...

