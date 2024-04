Lo accoltellano e si trascina in un bar | “Hanno cercato di uccidermi”

(Di lunedì 29 aprile 2024) Un uomo di 42 anni è stato accoltellato vicino alla stazione di Brescia. È riuscito arsi, sanguinante, in un bar dove ha chiesto aiuto. Gli agenti della squadra mobile stanno cercando i responsabili.

