Salari e bonus - il nuovo decreto primo maggio è una beffa per i lavoratori

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 29 aprile 2024) È passato solo un anno, ma oggi lo scenario delLavoro – l’anno scorso ribattezzato, con l’approvazione in occasione della festa dei– è decisamente diverso. Il pacchetto lavoro che la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, presenterà ai sindacati sembra avere più ombre che luci. Sui, suie sull’occupazione l’intervento sembra ridotto e le sigle chiedono invece ben altro. Meloni presenterà provvedimenti previsti da tempo e ormai in ritardo, a cui aggiungere iltredicesima fino a 100 euro che il governo aveva promesso già lo scorso anno e che, ancora oggi, non ha coperture sufficienti. Un discorso ben diverso da quello del 2023, quando ildel...