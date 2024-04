Raid israeliani su Rafah - almeno 27 morti Abu Mazen | Solo gli Usa possono fermarli

Le notizie di lunedì 29 aprile sulla guerra tra Israele e Hamas, in direttaLe notizie di lunedì 29 aprile sulla guerra tra Israele e Hamas, in diretta Continua a leggere>>

Mentre l’esercito israeliano ha approvato i nuovi piani militari per l’operazione di terra a Rafah – data per “imminente” – nella città al Sud della Striscia di Gaza continuano i raid di Tel Aviv: almeno 27 palestinesi sono stati uccisi, tra cui molti bambini e donne, negli attacchi notturni a ... Continua a leggere>>

Tajani a Riad, summit con Blinken su Gaza - (ANSA) - ROMA, 29 APR - Il ministro degli Esteri Antonio Tajani questo pomeriggio sarà a Riad, in Arabia Saudita per una serie di incontri e riunioni sulla guerra a Gaza e in generale sulla crisi in M ...

