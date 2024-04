Pierpaolo Marino parla anche di Udinese-Napoli

(Di lunedì 29 aprile 2024) Hatodele dell’, storico dirigente sportivo italiano, a Radio 1 Rai. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Radio Anch’io Sport’. “Il nostro campionato non è equilibrato da diversi anni, ci sono disparità di fatturati e ricavi, non è una questione di oggi. Però è stato un bel campionato per quanto riguarda lo spettacolo offerto dalle squadre eper certe novità tecnico-tattiche”. L’Inter come ildello scorso anno “L’Inter ha ripercorso il campionato deldell’anno scorso. A volte ci sonoi demeriti che determinano certi divari in classifica. Demeriti di alcune squadre che dovevano fare e non hanno fatto”. Il numero ...

