Risonanza magnetica mammaria | a cosa serve

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 29 aprile 2024) Sono molti gli esami esistenti per individuare e diagnosticare problematiche legate al seno. La, però, è l’indagine di imaging più accurata in assoluto, spesso complementare ad altri test effettuati in precedenza. Che cos’è laSi parla di RMM, cioè di, per indicare quell’esame di diagnostica per immagini che sfrutta un campo magnetico a elevata intensità e onde di radiofrequenza per osservare a fondo la struttura del seno, compresa la sua vascolarizzazione. È un tipo di esame molto più preciso e dettagliato di altri perché consente di riprodurre immagini tridimensionali delle mammelle in tutta la loro complessità, e di scovare anche il più ...