F1, Damon Hill: “La Mercedes non lo dice, ma ha già preso la decisione di affiancare George Russell a Lewis Hamilton” (Di lunedì 12 luglio 2021) In terra austriaca Valtteri Bottas ha disputato un convincente double header. Nel GP di Stiria sarebbe partito davanti a Lewis Hamilton se non avesse ricevuto la penalità per il comico testacoda in corsia box al venerdì, dopodiché ha concluso la gara sul podio, piazzandosi terzo. È andata ancora meglio la settimana dopo nel GP d’Austria, quando il finlandese ha occupato la seconda posizione, approfittando al meglio delle disgrazie occorse al compagno di squadra e della penalizzazione inflitta a Lando Norris. Insomma, prestazioni solide, ovvero esattamente ciò che gli viene chiesto da Mercedes. Performance in grado di garantirgli un ... Leggi su oasport (Di lunedì 12 luglio 2021) In terra austriaca Valtteri Bottas ha disputato un convincente double header. Nel GP di Stiria sarebbe partito davanti ase non avesse ricevuto la penalità per il comico testacoda in corsia box al venerdì, dopodiché ha concluso la gara sul podio, piazzandosi terzo. È andata ancora meglio la settimana dopo nel GP d’Austria, quando il finlandese ha occupato la seconda posizione, approfittando al meglio delle disgrazie occorse al compagno di squadra e della penalizzazione inflitta a Lando Norris. Insomma, prestazioni solide, ovvero esattamente ciò che gli viene chiesto da. Performance in grado di garantirgli un ...

Ultime Notizie dalla rete : Damon Hill Damon Hill: "Ricciardo si riprenderà" L'ex campione del mondo Damon Hill in un'intervista a F1 Nation ha parlato delle difficoltà di Daniel Ricciardo in McLaren: 'Ci sono stati diversi momenti nella mia carriera di pilota, soprattutto verso la fine, in cui ho ...

Ricciardo e l'età, Hill: 'È ancora giovane, si rifarà' - FormulaPassion.it In Formula 1 la crisi di mezza età si rischia di viverla a trent'anni, o giù di lì. Parola di Damon Hill , che nell'analizzare il brusco calo di rendimento di Daniel Ricciardo , uno dei piloti maggiormente in difficoltà da inizio stagione, ha posto l'accento proprio sul fattore anagrafico. ...

Damon Hill: "Ricciardo si riprenderà" Virgilio Sport

Russell ‘sveglia’ Mercedes: “Voglio vincere” Sono qui per vincere, voglio vincere ed è quello che voglio fare il prima possibile. “Sono un pilota Mercedes, sono fedele alla Mercedes. Sto facendo del mio meglio di settimana in settimana, vediamo ...

