Incidente in tangenziale sud. rallentamenti e code (Di venerdì 9 luglio 2021) Sono in fase di riassorbimento le code che questa mattina, venerdì 9 luglio, si sono formate lungo la tangenziale Sud in direzione casello di Udine Sud a causa di un Incidente. Il sinistro è avvenuto poco dopo le 7,00 e ha coinvolto un mezzo pesante e una vettura. Sul posto il 118, i vigili del fuoco, la polizia stradale, il personale di Autovie Venete e i mezzi dei soccorsi meccanici. Nell’impatto sono stati divelti circa 30 metri di barriera centrale. Tuttora (ore 9,15) si segnalano rallentamenti. Leggi su udine20 (Di venerdì 9 luglio 2021) Sono in fase di riassorbimento leche questa mattina, venerdì 9 luglio, si sono formate lungo laSud in direzione casello di Udine Sud a causa di un. Il sinistro è avvenuto poco dopo le 7,00 e ha coinvolto un mezzo pesante e una vettura. Sul posto il 118, i vigili del fuoco, la polizia stradale, il personale di Autovie Venete e i mezzi dei soccorsi meccanici. Nell’impatto sono stati divelti circa 30 metri di barriera centrale. Tuttora (ore 9,15) si segnalano

Advertising

IlFriuli : Scontro auto-tir in tangenziale, un ferito gravissimo. Incidente questa mattina intorno alle 7 in prossimità del so… - Telefriuli1 : Gli aggiornamenti e la Gallery. - UdineseTV : Incidente tangenziale Sud, ancora rallentamenti - - UdineseTV : Doppio incidente in tangenziale tra Santa Caterina e Basaldella - - CodeAttBot : RT @LuceverdeRadio: ??? #Incidente #code - A56 Tangenziale di Napoli ?????? Traffico nel tratto compreso tra Corso Malta e Capodimonte > Via… -