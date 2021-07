Con la nuova agevolazione, si otterrà uno sconto del 20% sul prezzo d'acquisto del nuovo apparecchio, fino a un massimo di 100 euro (Di giovedì 8 luglio 2021) Il bonus tv, l’agevolazione che sostiene i cittadini nell’acquisto di televisori compatibili con i nuovi standard tecnologici di trasmissione del digitale terrestre, è operativo. Avrà l’obiettivo di favorire la sostituzione di apparecchi televisivi, garantendo anche la tutela ambientale con la promozione dell’economia circolare attraverso un loro corretto smaltimento. Leggi anche › Bonus vacanze 2021: quali sono le novità introdotte dal Governo Draghi › Bonus verde per rifare il giardino e il terrazzo: confermato ... Leggi su iodonna (Di giovedì 8 luglio 2021) Il bonus tv, l’che sostiene i cittadini nell’di televisori compatibili con i nuovi standard tecnologici di trasmissione del digitale terrestre, è operativo. Avrà l’obiettivo di favorire la sostituzione di apparecchi televisivi, garantendo anche la tutela ambientale con la promozione dell’economia circolare attraverso un loro corretto smaltimento. Leggi anche › Bonus vacanze 2021: quali sono le novità introdotte dal Governo Draghi › Bonus verde per rifare il giardino e il terrazzo: confermato ...

AngeloCiocca : Sei miliardi in meno per l'Italia. Lo ribadisco: con la nuova #Pac, la politica agricola comunitaria, viene penaliz… - VauroSenesi : Un milione di nuovi poveri... La nuova 'vaurandom', in edicola con LEFT #7luglio @LeftAvvenimenti ??… - M5S_Europa : Un cittadino europeo su quattro è povero o a rischio esclusione sociale. Serve rivedere con urgenza i vincoli del… - Sylvie26804002 : RT @federico_bosco: Quindi fatemi capire, buttiamo una montagna di televisori che funzionano per sostituirli con televisori dotati di una n… - Asgard_Hydra : Fiido X, nuova eBike pieghevole con telaio in magnesio e 130 km di autonomia - -