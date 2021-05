L'azienda svedese richiama i prodotti della linea HEROISK e TALRIKA. (Di martedì 18 maggio 2021) Ikea ritira i set di piatti, ciotole e tazze della linea HEROISK e TALRIKA in quanto soggetti a rottura e a surriscaldamento. Ikea ritira set di piatti, ciotole e tazze per rischio di rottura e ustioni: le serie a rischio ritirate da Ikea su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 18 maggio 2021) Ikea ritira i set di piatti, ciotole e tazzein quanto soggetti a rottura e a surriscaldamento. Ikea ritira set di piatti, ciotole e tazze per rischio di rottura e ustioni: le serie a rischio ritirate da Ikea su Notizie.it.

Advertising

SplendorSolis00 : RT @mauro_tayson: @Gianmar26145917 Se fosse possibile dovremmo fare come la GB abbandonare questa gabbia di matti la EU è stato un fallimen… - benandato : RT @mauro_tayson: @Gianmar26145917 Se fosse possibile dovremmo fare come la GB abbandonare questa gabbia di matti la EU è stato un fallimen… - umbo70 : RT @mauro_tayson: @Gianmar26145917 Se fosse possibile dovremmo fare come la GB abbandonare questa gabbia di matti la EU è stato un fallimen… - Gianmar26145917 : RT @mauro_tayson: @Gianmar26145917 Se fosse possibile dovremmo fare come la GB abbandonare questa gabbia di matti la EU è stato un fallimen… - mauro_tayson : @Gianmar26145917 Se fosse possibile dovremmo fare come la GB abbandonare questa gabbia di matti la EU è stato un fa… -