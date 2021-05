Covid-19 | il bollettino aggiornato della Regione Campania

Advertising

REGIONE BASILICATA "TASK FORCE CORONAVIRUS ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA- 19 DEL 18 MAGGIO 2021, ORE 10.00 Report dati tamponi processati in data 17 maggio 2021 Tamponi molecolari totali n. 345.345 ...Il totale dei casi positiviin Puglia è di 246.901 così suddivisi: 93.599 nella Provincia di ... Ilepidemiologico Regione Puglia 18.5.2021 è disponibile al link: http://rpu.gl/AzArOSono 407 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore in Puglia, su 11.684 test, come riportato nel consueto bollettino epidemiologico relativo a ieri, lunedì 17 maggio. Si contano anche, purtroppo, ...Sono 34 i nuovi casi nei sette comuni della provincia, che ha l'incidenza più alta a livello regionale e il secondo tasso di mortalità dopo Massa ...