Artigianato | in arrivo 354 | 3 milioni per la Cig Alla Campania 19 | 8 milioni

(Di martedì 18 maggio 2021) Fsba, il Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’ha effettuato la rendicontazione al Ministero del Lavoro relativamente al fabbisogno 2021 (D.L. 178/2020): ammonta a 354.361.672,52 € la cifra per pagare i giorni di cassa integrazione di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2021 (quello che è già stato inserito a sistema dai consulenti e centri servizio). Il Decreto di conferimento delle risorse al Fondo ha così terminato il suo iter: per lale necessità documentate ammontano a 19.787.079,09 €. “Ora attendiamo il provvedimento ministeriale – sottolinea Achille Capone, presidente dell’Ebac – Ente Bilaterale– e speriamo che in tempi brevissimi i soldi necessari arrivare al Fondo per pagare, attraverso la rete della bilateralità artigiana, lavoratrici e lavoratori sospesi dal lavoro nei ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Artigianato arrivo

Il Denaro

... piazza Sisto IV, piazza del Popolo, piazza Maestri dell', via delle Trincee, la zona ... inper Albenga 231mila euro Posted on 29 Dicembre 2017 Author Redazione Albenga. Oltre 1 ...Contributo a fondo perduto per start up (conversione DL Sostegni) Inun contributo per i ... industria,e agricoltura, è iniziata nel corso del 2019 , e rimasti esclusi dal ...