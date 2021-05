La regina Elisabetta e il principe Carlo, la nuova foto insieme (nel segno della natura) (Di lunedì 17 maggio 2021) La regina Elisabetta con un soprabito verde e il classico foulard in testa, il principe Carlo con un cappotto cammello e una vanga di legno. La nuova foto – pubblicata sui social dalla royal family britannica – arriva in occasione del lancio di The Queen’s Green Canopy, un’iniziativa che unisce il Giubileo di platino della sovrana all’ambientalismo, una passione che da sempre unisce madre e figlio. Leggi su vanityfair (Di lunedì 17 maggio 2021) La regina Elisabetta con un soprabito verde e il classico foulard in testa, il principe Carlo con un cappotto cammello e una vanga di legno. La nuova foto – pubblicata sui social dalla royal family britannica – arriva in occasione del lancio di The Queen’s Green Canopy, un’iniziativa che unisce il Giubileo di platino della sovrana all’ambientalismo, una passione che da sempre unisce madre e figlio.

