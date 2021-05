Coronavirus | vaccini sperimentali e incostituzionalità dell’obbligo vaccinale

Leggi su freeskipper

(Di lunedì 17 maggio 2021) di Yvan Rettore. Non si può imporre a nessuno un vaccino, per giunta sperimentale e limitato soltanto agli effetti del virus e che non protegge affatto dalla contagiosità dello stesso! La commercializzazione di quest’ultimo è stata concessa in deroga alle normative europee ed è costantemente monitorato in quanto non è stata svolta alcuna sperimentazione preliminare