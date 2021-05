Corini | “La squadra ha lottato Al ritorno possiamo ribaltare la situazione”

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 18 maggio 2021) Eugenio, tecnico del Lecce, ha commentato ai microfoni di Dazn la sconfitta per 1-0 sul campo del Venezia nell’andata delle semifinali playoff. Queste le sue parole: “Le energie ce l’abbiamo sempre avute, poi la partita è fatta di situazioni. Io penso che il Venezia sia stato bravo soprattutto nelle palle inattive, risultando sempre pericolosi. Nel secondo tempo abbiamo avuto più il controllo del gioco cercando delle giocate per metterli in difficoltà, ma ci è mancato il passaggio decisivo. Nel primo tempo invece abbiamo avuto due buone opportunità, con Maggio e Stepinski. Siamo in partita e dobbiamo vincere quella che giochiamo tra tre giorni senza fare tanti calcoli. Vincendo andremo in finale, che è l’obiettivo che ci poniamo e che abbiamo tutte le qualità per raggiungerlo”. Cosa via è mancato?“Loro sono partiti in modo molto aggressivo, conquistando qualche ...