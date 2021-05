“Cioè Amore” il nuovo singolo di EMME MASH presente in “Alighieri Durante, detto Dante” (Di lunedì 17 maggio 2021) È disponibile in digital download e sulle piattaforme streaming “Cioè Amore”, il nuovo singolo di EMME MASH. Il brano è l’interpretazione fedele del sonetto di Dante “A ciascun’alma presa, e gentil core” con cui il giovane rapper ha partecipato al docufilm Rai “Alighieri Durante, detto Dante”, condotto dal docente e storico Alessandro Barbero. “A ciascun’alma presa e gentil corenel cui cospetto ven lo dir presente,in ciò che mi rescrivan suo parvente,salute in lor segnor, Cioè Amore…” A questo proposito EMME MASH ha dichiarato: «Partecipare a “Alighieri Durante, ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 17 maggio 2021) È disponibile in digital download e sulle piattaforme streaming “”, ildi. Il brano è l’interpretazione fedele del sonetto di“A ciascun’alma presa, e gentil core” con cui il giovane rapper ha partecipato al docufilm Rai “”, condotto dal docente e storico Alessandro Barbero. “A ciascun’alma presa e gentil corenel cui cospetto ven lo dir,in ciò che mi rescrivan suo parvente,salute in lor segnor,…” A questo propositoha dichiarato: «Partecipare a “, ...

