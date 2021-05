Anticipazioni Uomini e Donne | puntata del 17 Maggio | rivelazioni choc in studio | accadrà di tutto

(Di lunedì 17 maggio 2021)delladidi Lunedì 17al centro, scoppia il caos, da non perdere! Manca davvero pochissimo. E, finalmente, andrà in onda una nuovadi. In attesa di poter assistere alla scelta di Giacomo, che a quanto pare dovrebbe essere registrata presumibilmente questa L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

CorriereCitta : Anticipazioni Uomini e Donne oggi lunedì 17 maggio 2021: in studio Elisabetta Simone e Luca Cenerelli #UominieDonne…

La puntata che va in onda questo pomeriggio, secondo le, vede l'ormai ex coppia del Trono Over al centro della scena: il Guarnieri fa delle rivelazioni scottantie Donne, puntata di oggi lunedì 17 maggio 2021 . Come ogni giorno dal lunedì al venerdì va in scena lo storico dating show condotto da Maria De Filippi , in onda nel primo ...Uomini e Donne, anticipazioni 17 maggio: grande ripartenza del dating-show di Maria De Filippi oggi, lunedì 17 maggio. Cosa avverrà. Protagonisti dovrebbero essere Elisabetta Simone e Luca Cenerelli, ...Sta finalmente per aprire i battenti la Biennale di Architettura di Venezia, slittata di un anno a causa della pandemia ...