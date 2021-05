Serie A VPL, su PS Evolute Gaming prende il largo, su Xbox l’Ascoli si riprende la vetta (Di domenica 16 maggio 2021) Altri due turni – tanto su PS quando su Xbox – e la Serie A VPL sembra delineare definitivamente quali sono le squadre da battere. D’altra parte il giro di boa è stato effettuato e c’è una sola compagine per campionato a convincere a pieno (sebbene su Xbox il discorso sembra ancora aperto, per merito della seconda forza). Su PS – repetita iuvant – Evolute Gaming ha preso il largo, complice il fatto che OLDSCHOOL non sembra capace di sostenere i ritmi della capolista; su Xbox l’Ascoli Calcio s’è ripreso la vetta nonostante una gara in meno rispetto alla seconda della classe e continua ad essere l’unica squadra imbattuta nelle due massime Serie VPL. Ma andiamo con ordine e andiamo a vedere nel dettaglio le singole ... Leggi su esports247 (Di domenica 16 maggio 2021) Altri due turni – tanto su PS quando su– e laA VPL sembra delineare definitivamente quali sono le squadre da battere. D’altra parte il giro di boa è stato effettuato e c’è una sola compagine per campionato a convincere a pieno (sebbene suil discorso sembra ancora aperto, per merito della seconda forza). Su PS – repetita iuvant –ha preso il, complice il fatto che OLDSCHOOL non sembra capace di sostenere i ritmi della capolista; suCalcio s’è ripreso lanonostante una gara in meno rispetto alla seconda della classe e continua ad essere l’unica squadra imbattuta nelle due massimeVPL. Ma andiamo con ordine e andiamo a vedere nel dettaglio le singole ...

Advertising

esports247_it : Recap settimanale @VPLItaly Su PS @oldschool_fifa deve iniziare a guardarsi le spalle mentre @EvoluteProClub vola… - ILOVEPROCLUB1 : RT @club_gallo: Per questa sera cerchiamo un #CDC di ruolo per game o provino (precedenza a quest'ultimo). Ultima serata per poter valutar… - OffSidePage_ : RT @club_gallo: Cerchiamo ancora un mediano per stasera per provino (preferibilmente) o per game. Partecipiamo a VPL serie A e il mercato… - x_Alex7x : RT @club_gallo: Cerchiamo ancora un mediano per stasera per provino (preferibilmente) o per game. Partecipiamo a VPL serie A e il mercato… - NewsProclub : RT @club_gallo: Cerchiamo ancora un mediano per stasera per provino (preferibilmente) o per game. Partecipiamo a VPL serie A e il mercato… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie VPL Impresa Carrarese eSports, battuto il Galatasaray Ricordiamo che Carrarese eSports , dopo aver terminato le stagioni nazionali di Serie C VPG e VPL, da poco meno di un mese è sta competendo in VPG Europa , un'enorme piattaforma che non ha confini ...

Carrarese eSports, in Coppa europea contro il Galatasaray ...il doppio confronto di lunedì scorso contro PuMaS valevole per la semifinale playoff per la Serie B ...eSports che si è classificata alle finali in entrambe le competizioni disputate (VPG e VPL), ...

Serie A VPL a tinte Evolute | sorpasso anche su Xbox ma è solo momentaneo? Zazoom Blog Ricordiamo che Carrarese eSports , dopo aver terminato le stagioni nazionali diC VPG e, da poco meno di un mese è sta competendo in VPG Europa , un'enorme piattaforma che non ha confini ......il doppio confronto di lunedì scorso contro PuMaS valevole per la semifinale playoff per laB ...eSports che si è classificata alle finali in entrambe le competizioni disputate (VPG e), ...