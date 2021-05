Giudice Sportivo Serie A, gli squalificati dopo gli anticipi del sabato (Di domenica 16 maggio 2021) Il Giudice Sportivo ha comunicato gli squalificati dopo i quattro anticipi del sabato Il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea ha reso noti gli squalificati a seguito dei quattro anticipi che si sono disputati nella giornata di sabato. CALCIATORI ESPULSI ACERBI Francesco (Lazio): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. BENTANCUR COLMAN Rodrigo (Juventus): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. BROZOVIC Marcelo (Internazionale): doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. CALCIATORI NON ESPULSI DARMIAN Matteo (Internazionale): per ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 16 maggio 2021) Ilha comunicato glii quattrodelIlGerardo Mastrandrea ha reso noti glia seguito dei quattroche si sono disputati nella giornata di. CALCIATORI ESPULSI ACERBI Francesco (Lazio): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. BENTANCUR COLMAN Rodrigo (Juventus): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. BROZOVIC Marcelo (Internazionale): doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. CALCIATORI NON ESPULSI DARMIAN Matteo (Internazionale): per ...

