Alisson goleador al 95' | e Liverpool batte 2 - 1 il Wba

(Di domenica 16 maggio 2021) Incredibile in Premier League. Ilvince al 95' sul campo del West Bromwich, e la rete del 2 - 1 finale è realizzata da, spintosi in attacco e pronto ad 'incornare' di testa su azione ...

"Non potrei essere più felice in questo momento - dice poialla Bbc - Avrei tanto voluto che mio padre (scomparso a febbraio) fosse stato presente e mi avesse visto segnare". Con questa ..."Non potrei essere più felice in questo momento - dice poialla Bbc - . Avrei tanto voluto che mio padre (scomparso a febbraio ndr) fosse stato presente e mi avesse visto segnare". Con questa ...Il club dei portieri goleador è piccolo ma si è arricchito domenica di un altro importante membro. Il numero 1 del Liverpool Alisson ha infatti segnato al 95' la rete decisiva che ha permesso ai suoi ...Incredibile in Premier League. Il Liverpool vince al 95' sul campo del West Bromwich, e la rete del 2-1 finale è realizzata da Alisson, spintosi in attacco e pronto ad 'incornare' di testa su azione d ...