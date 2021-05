Videogiochi come beni culturali, il ministro Franceschini firma un nuovo decreto – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di sabato 15 maggio 2021) I Videogiochi di valore culturale sviluppati in Italia potranno contare su di un credito fiscale del 25%, stando al nuovo decreto firmato dal ministro Franceschini.. I Videogiochi considerati beni culturali: è importante il concetto alla base del nuovo decreto firmato dal ministro della Cultura Dario Franceschini in collaborazione con il ministro dell’Economia Daniele Franco. Questa operazione consentirà infatti ai team di sviluppo italiani di usufruire di un credito d’imposta del 25%, fino a un milione di euro l’anno: un sostegno importante, che promuoverà senz’altro la crescita delle piccole realtà all’interno di un mercato che nel ... Leggi su helpmetech (Di sabato 15 maggio 2021) Idi valore culturale sviluppati in Italia potranno contare su di un credito fiscale del 25%, stando alto dal.. Iconsiderati: è importante il concetto alla base delto daldella Cultura Darioin collaborazione con ildell’Economia Daniele Franco. Questa operazione consentirà infatti ai team di sviluppo italiani di usufruire di un credito d’imposta del 25%, fino a un milione di euro l’anno: un sostegno importante, che promuoverà senz’altro la crescita delle piccole realtà all’interno di un mercato che nel ...

