“Vaccinati senza mascherina dopo 20 giorni”: la proposta dell’infettivologo Matteo Bassetti (Di sabato 15 maggio 2021) I vaccini ci aiuteranno a tornare alla vita di prima? Sembra proprio di sì. Parliamo della vita prima del Coronavirus, quando le mascherine non erano presenti nella nostra quotidianità. Nella giornata di ieri l’Assessore alla Sanità D’Amato aveva già annunciato che, nel Lazio, a partire da luglio le mascherine all’aperto potrebbero non esserci più. A rincarare la dose è l’infettivologo del San Martino di Genova Matteo Bassetti: “Niente mascherina per chi ha ricevuto il vaccino da almeno 20 giorni“. Questa la sua proposta che vuole portare l’Italia a seguire la linea degli Stati Uniti dove hanno rimosso le restrizioni e la mascherina per coloro che si sono Vaccinati. Leggi anche: ‘Da luglio niente mascherina all’aperto a Roma e nel Lazio’: lo afferma ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 15 maggio 2021) I vaccini ci aiuteranno a tornare alla vita di prima? Sembra proprio di sì. Parliamo della vita prima del Coronavirus, quando le mascherine non erano presenti nella nostra quotidianità. Nella giornata di ieri l’Assessore alla Sanità D’Amato aveva già annunciato che, nel Lazio, a partire da luglio le mascherine all’aperto potrebbero non esserci più. A rincarare la dose è l’infettivologo del San Martino di Genova: “Nienteper chi ha ricevuto il vaccino da almeno 20“. Questa la suache vuole portare l’Italia a seguire la linea degli Stati Uniti dove hanno rimosso le restrizioni e laper coloro che si sono. Leggi anche: ‘Da luglio nienteall’aperto a Roma e nel Lazio’: lo afferma ...

Corriere : Vaccinati senza mascherina negli Usa, quali sono le regole in Italia? Domande e risposte - RaiNews : Operatori non vaccinati, anziani non accuditi, farmaci scaduti, sovraffollamento. E' quanto hanno trovato i Carabin… - CorriereCitta : “Vaccinati senza mascherina dopo 20 giorni”: la proposta dell’infettivologo Matteo Bassetti - filipporiccio1 : @PoliniSergio @aleparty82 @Ruffino_Lorenzo Fa il confronto tra quanti vanno in ospedale o muoiono tra vaccinati e n… - 81f81e650d28445 : @pbecchi Ma che gente ...siamo proprio un popolo di merda. Che si merita quello che ci stanno facendo solo noi chiu… -