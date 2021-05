“Sono io il papà di Denise”. Toni Pipitone rompe il silenzio dopo 17 anni. Chi è l’ex marito di Piera Maggio (Di sabato 15 maggio 2021) Denise Pipitone, l’appello del padre in diretta tv. Il caso della bambina scomparsa da Mazara Del Vallo prosegue con nuove rivelazioni. dopo la lettera anonima recapitata allo studio legale di Giacomo Frazzitta, l’avvocato di Piera Maggio, la madre di Denise Pipitone, l’appello non solo da parte del legale stesso ma anche del padre della piccola Denise. Tutto in diretta tv a Quarto Grado. Doppio appello a distanza di poche ore, prima quello di Giacomo Frazzitta, legale della mamma di Denise che si è così rivolto all’anonimo, chiedendogli di mettersi in contatto con lui, dopo le parole del padre della piccola Denise le cui tracce si Sono perse dal primo settembre 2004 ad oggi. Anche il ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 15 maggio 2021), l’appello del padre in diretta tv. Il caso della bambina scomparsa da Mazara Del Vallo prosegue con nuove rivelazioni.la lettera anonima recapitata allo studio legale di Giacomo Frazzitta, l’avvocato di, la madre di, l’appello non solo da parte del legale stesso ma anche del padre della piccola. Tutto in diretta tv a Quarto Grado. Doppio appello a distanza di poche ore, prima quello di Giacomo Frazzitta, legale della mamma diche si è così rivolto all’anonimo, chiedendogli di mettersi in contatto con lui,le parole del padre della piccolale cui tracce siperse dal primo settembre 2004 ad oggi. Anche il ...

Denise Pipitone, l'ex marito di Piera Maggio Toni: 'Sono stato e sono il suo papà' Sono stato e sono il suo papà '. Queste le parole di Toni Pipitone, l'ex marito di Piera Maggio che ha dato il cognome a Denise nonostante non sia suo padre biologico: all'epoca della scomparsa la donna viveva ...

C'è una parola che il Papa non dice AGI - Agenzia Italia