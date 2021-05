Rugby, Top 10: il Petrarca vince in casa del Valorugby e prenota la finale (Di sabato 15 maggio 2021) vince in trasferta il Petrarca Padova, conferma i favori della vigilia, espugna il campo del ValoRugby Emilia e fa un passo deciso verso la finalissima del Top 10 2020-2021 di Rugby. Una vittoria costruita nel primo tempo e, poi difeso nella ripresa, nonostante la rimonta degli emiliani. Parte subito in attacco il Petrarca Padova, che mette in difficoltà la difesa del ValoRugby e dopo pochi minuti arriva il fallo e Lyle va sulla piazzola per lo 0-3 dopo 5’. Insistono gli ospiti, ancora un fallo della difesa e questa volta Padova va in touche sui 5 metri, ancora un fallo e al 10’ Lyle allunga sullo 0-6. Petrarca che prova a ripartire dai propri 22, ma commette un’infrazione e il ValoRugby va sulla piazzola con Farolini per il 3-6 dopo 13 minuti di ... Leggi su oasport (Di sabato 15 maggio 2021)in trasferta ilPadova, conferma i favori della vigilia, espugna il campo del ValoEmilia e fa un passo deciso verso la finalissima del Top 10 2020-2021 di. Una vittoria costruita nel primo tempo e, poi difeso nella ripresa, nonostante la rimonta degli emiliani. Parte subito in attacco ilPadova, che mette in difficoltà la difesa del Valoe dopo pochi minuti arriva il fallo e Lyle va sulla piazzola per lo 0-3 dopo 5’. Insistono gli ospiti, ancora un fallo della difesa e questa volta Padova va in touche sui 5 metri, ancora un fallo e al 10’ Lyle allunga sullo 0-6.che prova a ripartire dai propri 22, ma commette un’infrazione e il Valova sulla piazzola con Farolini per il 3-6 dopo 13 minuti di ...

